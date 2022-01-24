Trabzonspor'un son dakikada gelen galibiyeti, taraftarlarını sevince boğdu
Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk hedefiyle yürüyüşünü sürdürmesi, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.
Lider Trabzonspor'un Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk hedefiyle yürüyüşünü sürdürmesi, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.
Bordo-mavili takımın deplasmanda oynadığı maçı evlerinde, iş yerlerinde ve kafelerde izleyen taraftarların heyecanı, ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarıda zirve yaptı.
Bakasetas'ın 84. dakikadaki beraberlik golünün ardından galibiyet beklentisine giren taraftarlar, 90. dakikada Edin Visca'nın skoru 2-1'e taşıyan golüyle adeta sevince boğuldu.
Sosyal medyadan gol sevinçlerini paylaşan taraftarlardan bazılarının maçı izledikleri televizyonları yerinden çıkarmaya çalıştıkları, bazılarının da aileleriyle birlikte galibiyeti kutladıkları görüldü.