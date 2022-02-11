Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç üzerinden 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor'unrakibi kim oldu? Trabzonspor hangi takımla eşleşti?

TRABZONSPOR'UNRAKİBİ KİM OLDU?

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

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