Trabzonspor'un rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi hangi takım 2022? TS rakibi hangi takım oldu?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek final ilk maçı oynandı. Trabzonspor çeyrek final maçında rakibi Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Bunun akabinde Trabzonspor'un yarı final rakibi kimdir merak edildi. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi hangi takım 2022? İşte bilgiler...
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk çeyrek final maçı bugün oynandı ve Trabzonspor ilk yarı finale çıkan takım oldu. Bunun ardından futbol severler, Trabzonspor'un rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi hangi takım 2022? Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı 2022? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor'un rakibi belli mi? merak etti. Peki, ZTK yarı final eşleşmeleri açıklandı mı? İşte detaylar...
2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Trabzonspor - Antalyaspor (1 Mart oynandı, Trabzonspor 2-0 kazandı)
- Sivasspor - Fatih Karagümrük (2 Mart'ta oynanacak)
- Beşiktaş - Kayserispor (2 Mart'ta oynanacak)
- Alanyaspor - Gaziantep (3 Mart'ta oynanacak)
Şuana kadar sadece Trabzonspor - Antalyaspor maçı oynandı ve maçın kazananı 2-0 lık skorla Trabzonspor oldu. Buna göre ilk yarı finale çıkan takım Trabzonspor olmuştur.
Çeyrek final maç sonuçları:
- Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor
Diğerleri henüz oynanmadı.
Trabzonspor, Beşiktaş - Kayserispor maçının kazananı ile yarı finalde eşleşecek. Yani yarın oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor maçının kazananı yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacaktır. Trabzonspor finale yükselirse finaldeki rakibi ise, Alanyaspor - Gaziantep FK ve Sivasspor - Fatih Karagümrük maçlarının kazananı ile eşleşecektir.
Yarı final ilk maçları 19-21 Nisan, ikinci maçları ise 10-12 Mayıs tarihinde oynanacaktır.
Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.