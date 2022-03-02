Trabzonspor'un rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi hangi takım 2022? TS rakibi hangi takım oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk çeyrek final maçı bugün oynandı ve Trabzonspor ilk yarı finale çıkan takım oldu. Bunun ardından futbol severler, Trabzonspor'un rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi hangi takım 2022? Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı 2022? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor'un rakibi belli mi? merak etti. Peki, ZTK yarı final eşleşmeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE SONUÇLARI

2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Antalyaspor (1 Mart oynandı, Trabzonspor 2-0 kazandı)

Sivasspor - Fatih Karagümrük (2 Mart'ta oynanacak)

Beşiktaş - Kayserispor (2 Mart'ta oynanacak)

Alanyaspor - Gaziantep (3 Mart'ta oynanacak)

Şuana kadar sadece Trabzonspor - Antalyaspor maçı oynandı ve maçın kazananı 2-0 lık skorla Trabzonspor oldu. Buna göre ilk yarı finale çıkan takım Trabzonspor olmuştur.

Çeyrek final maç sonuçları:

Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor

Diğerleri henüz oynanmadı.

TRABZONSPOR'UN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİMDİR, BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor, Beşiktaş - Kayserispor maçının kazananı ile yarı finalde eşleşecek. Yani yarın oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor maçının kazananı yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacaktır. Trabzonspor finale yükselirse finaldeki rakibi ise, Alanyaspor - Gaziantep FK ve Sivasspor - Fatih Karagümrük maçlarının kazananı ile eşleşecektir.

Yarı final ilk maçları 19-21 Nisan, ikinci maçları ise 10-12 Mayıs tarihinde oynanacaktır.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.

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