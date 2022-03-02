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Trabzonspor'un rakibi Kayserispor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un rakibi Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Kayserispor, Trabzonspor'un rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükselen Kayserispor, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kupanın dışına iten Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final mücadelesinin ilk ayağı 19-20-21 Nisan tarihleri arasında Trabzon'da oynanacak. Kayseri'de oynanacak olan rövanş karşılaşmasının tarihi ise 10-11-12 Mayıs arasında olacak.

Karaman'dan takıma tebrik

Beşiktaş karşısında 2-1 kazanarak yarı finale yükselen Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonunda sahaya girerek bütün futbolcularına tek tek sarıldı. Büyük sevinç yaşayan tecrübeli teknik adam, oyuncularını tebrik etti ve saha içinde galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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