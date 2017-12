Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, son haftalarda aldıkları sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olmaları konusunda, "Biz kaybederken yeniden yakaladık. Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık." dedi.



Bordo-mavili kulübün 72. Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeler katıldı.



Genel kurul, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in divan kurulu başkanlığına seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu anımsatarak, kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu bildirdi.



İdari ve mali raporların görüşülmesi, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi.



"Yönetenler, herkesten daha çok taşın altına elini koymak zorunda"



Genel kurulda, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, genel kurul üyelerini seslendi.



Usta, Trabzonspor'un milyonlarca taraftara hayat verdiğini belirterek, "Trabzonspor, milyonların mutluluğu ya da üzüntüsünün kaynağı oldu. Onunla mutlu oluyoruz, üzülüyoruz. Kötü gününde çekilmez bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İyi olduğunda da hep birlikte mutlu oluyoruz." dedi.



Temel sorunlarının istikrar olduğunu ifade eden Usta, "Hem mali hem sportif anlamda kulübümüz iyi pozisyonda olsa ve bunu uzun süre sağlıklı şekilde devam ettirebilirse hepimiz daha mutlu olacağız. Geldiğimiz günden beri daha önceki yönetimler gibi bizler de çok ama çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Yönetenler, herkesten daha çok taşın altına elini koymak zorunda." diye konuştu.



"Önceki döneme göre finansalda daha iyiyiz"



Kulübün 776 milyon liralık net borcunun olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:



"İnşallah hep birlikte kulübe sahip çıkarak burada daha iyi olabilecek pozisyonları görürüz. Şundan hepimiz emin olsun istiyorum ki Trabzonspor'u yönetenler, ekonomik olarak kulübü sürdürülebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklar. Tabii ki her birimizin milyonlarca Trabzonspor taraftarına, tarihte vereceği bir hesap var. Bu hesap her ne pahasına olursa olsun yönetenleri ömürlerince bağlayacak. Biz de bu bilinçle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bir önceki döneme bakıldığında finansal olarak daha iyi noktadayız. Umarım bir sonraki genel kurulda yapmayı düşündüğümüz ama henüz gerçekleştiremediğimiz projelerle daha da iyi finansal durumla burada birlikte oluruz."



Usta, sportif açıdan inişli çıkışlı bir yolculuklarının olduğunu anlatarak, "Son 15-20 yıla dönüp baktığımızda elimizde en değerli kadrolardan biri var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Belki değiştirseydik 28 değil, belki 24, belki 32 puan toplardık. Yani değiştirsen de garanti olmuyor. Ama en azından şöyle bakmak istiyoruz. Biz kaybederken yeniden yakaladık. Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri arttırır." şeklinde konuştu.



Usta, tüm camianın Trabzonspor'a destek vererek bu yolculukta sağlam durduğunu gözlemlediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Trabzonsporumuz bu kadro, bu yapıyla içinde bulunduğumuz durumla hepimize mutluluk yaşatsın. Tabii ki kolay değil. Uzun yılların sunmuş olduğu güven sorunu var. Bunu da aşıyoruz. Yarın Kardemir Karabükspor maçı inşallah iyi sonuçla neticelenirse, ikinci devreye çok daha iyi hazırlıklarla girebiliriz. Trabzonspor hepimizin. Birçok yönetim gelip geçti. Biz de bunlardan biriyiz. Herkes emin olsun ki omzumuzdaki yükün ağırlığını hissederek, kulübümüzü en iyi yere getirmek için içimizdeki en sağduyulu, çalışkan, Trabzonspor için her şeyini vermeyi göze almış her bir arkadaş kadar sorumluluk içinde hareket ediyoruz. Bu bir dünya kulübü. Kulübümüzü bu duruma getiren, Trabzonspor markasını dünyada gerçekten dev bir marka yapan, bu markanın bugüne gelmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyorum."



"Kartal'da 80 milyonluk borç ortadan kalktı"



Usta, İstanbul Kartal'da Hazine'den kiraladıkları iki parsel bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biri akaryakıt parseli 2,5 dönüm, diğeri ticaret konut tarzı 13,5 dönüm. Akaryakıtla ilgili daha önceki dönemlerde Trabzonspor, Opet'ten sözleşme gereği kasasına yaklaşık 10 milyon dolar koymuştu. Ayrıca oradaki benzin istasyonun işletilmesi için de 4 milyon dolar olmak üzere 14 milyon dolar Trabzonspor anlaşmalarla kasasına koymuştu. O günün şartlarında, o günün yönetimleri kaynak yaratmak için uğraş verdiler. Bence Trabzonspor Kulübü için olağanüstü bir iş çıkardılar ancak oradaki istasyonun ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle evet kulüp için iyi iş yaptık, 14 milyon dolar kasaya koyduk ama muhataplarımız burayı işletemediler. Bunun için kulübe dava açtılar. Opet davayı kazandı ve 13 milyon dolar artı yapmış olduğu masraflar faizlerle birlikte çok ciddi bir borç rakamıyla karşı karşıya kaldık. Sadece Opet'ten kaynaklanan 13 milyon dolar ve üzerinde borçlar bilançomuzda yoktu."



"Faizlerle 80 milyon ödenmesi gerekiyordu." ifadesini kullanan Usta, şunları kaydetti:



"Önce büyük uğraşıyla tekrar buranın benzin istasyonu ruhsatının alınması yoluna girdik ve ruhsat alındı. Benzin istasyonunun elimize tekrar geçmesi konusunda belli noktaya geldik ancak takdir edersiniz ki burası Trabzonspor'un mülkü değil. Milli Emlak'tan üst hakkı kullanım olarak bizde. Rakam çok büyük, önümüzde yaklaşık 80 milyonluk bir borç var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde oraya satın almak için metrekaresiyle ilgili Milli Emlak ile görüşmeler yaptık. Dönümü 11 milyon lira üzerindeki borçları da dahil olmak kaydıyla 32 milyona Milli Emlak'tan satın alabilir duruma geldik. Bunun da karşılığı 8 milyon 200 bin dolar."



Usta, karşılarındaki tabloya ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Buradaki benzin istasyonun fiyatının ne olduğunu sorduğumuza elimize rakam geldi. Biz burada yaklaşık 80 milyonluk borcu mülkü satın alıp, 80 milyona muhataba devredip bütün borçları kaldırabilir miyiz diye düşündük. Sayın bakanlarımız Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun da destekleriyle muhataplara 28 milyon dolara devretmek kaydıyla, bu 28 milyon doların 13 milyon dolarlık kısmı faizleriyle borcu kapatmak için, 8 milyon 250 bin dolar mülk bize ait olmadığı için Milli Emlak'a ödemek kaydıyla ve üzerinde de 4 milyon doları da işletmeciye vererek toparlamak istedik. Cebimizden para vermeden Opet'ten 8 milyon 200 bin dolara satın alma bedelini de onların karşılaması kaydıyla 13 milyon dolar artı benzin istasyonu yapım bedeli ve faizleri ortadan kaldırmak kaydıyla 28 milyon dolarlık 2,5 bölümlük dönümle bir takasa girdik. Bugün itibariyle kulübümüzün 80 milyonluk borcu ortadan kalkmış oldu."



Usta, şimdiki hedeflerinin Kartal'daki arazinin bitişiğinde bir konut projesiyle ilgili arsanın bulunduğunu belirterek, bununla ilgili yaptığı çalışmaları da anlattı.



Trabzonspor'da genel kurulun son bölümünde ilk kez üye olacak kişilerin aidat bedelleri 500 liradan bin 200 liraya, yıllık aidat bedelinin ise 60 liradan 150 liraya çıkartılması, oy çokluğuyla kabul edildi.