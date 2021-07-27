Anthony Nwakaeme: "Abimle birlikte oynamak isterdim"

- Anthony Nwakaeme: "Abimle birlikte oynamak isterdim" Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme: "Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony NWakaeme, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Anthony Nwakaeme: "Abimle birlikte oynamak isterdim"

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme:

"Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"

İSTANBUL - Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony NWakaeme, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda hedeflere ulaşmak istediklerini söyleyen Nwakaeme, futbolu bırakmadan önce abisi Dickson Nwakaeme ile birlikte oynamak istediğini de sözlerine ekledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon öncesi kampının iyi gittiğini ifade ederek sözlerine başlayan Nwakaeme, "Bir plan doğrultusunda ilerliyoruz ve iyi çalışıyoruz. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın her zaman hedefi kupalar kazanmaktır. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız da iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin çok iyi ve çok karakterli oyuncular olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, her bir oyuncunun takıma adapte olması için sıkı çalıştıklarını söyledi. Takıma katkı vermek için Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini yerine getirmek zorunda olduklarını söyleyen Nwakaeme, "Hocamız beni nerede değerlendirirse sorun yok. Oynadığım herhangi bir yerde mutlu olacak bir oyuncuyum" şeklinde konuştu.

"Abimle birlikte oynamak isterdim"

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan futbolcu, yeni sözleşme ile ilgili olarak, "Türkiye'de mutluyum. Buradaki hayatımdan mutuyum. Trabzonspor'da olmaktan mutluyum. Herhangi bir sorun yok" yanıtını verirken, taraftarla ilgili olarak da, "Ben onları onların beni özlediğinden daha çok özledim. Taraftarımızın desteğini hissetmiş olacağız. Onların döneceği günü dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Yeni transferlerden Gervinho'nun çok yetenekli ve iyi bir oyuncu olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Gervinho, çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Aramızda iyi bir iletişim var. Umuyorum beraber oynadıkça daha iyi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hedeflerinin sezona iyi başlamak olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Bu sezon hedefimiz iyi başlamak. İyi başlamanın yanında iyi de bitirebilmek. Kolay olmayacak" açıklamasını yaptı.

Son olarak futbolu bırakmadan önce yapmak istedikleri sorulan Nwakaeme, kendisi gibi futbolcu olan abisi Dickson Nwakaeme ile birlikte oynamak istediğini aktararak, "Abimle futbol oynamak isterdim. Ronaldinho'ya karşı bir maçta görev almak isterdim. Bunları yapmadan bırakırsam içimde burukluk kalır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş