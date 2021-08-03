Trabzonspor'un, Molde maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda oynayacağı Molde FK müsabakası öncesinde bordo-mavili ekibin ve misafir takımın yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.