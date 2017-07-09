Trabzonspor'un Macaristan Kampı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasında kampa yapan Trabzonspor'da, futbolcular günü izinli olarak geçirecek.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasında kampa yapan Trabzonspor'da, futbolcular günü izinli olarak geçirecek.
Macaristan'a 2 Temmuz akşamı gelen ve son 4 günde 10 antrenman yaparak tempoyu yükselten bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara izin verdi.
Karadeniz ekibi, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Yeni transfer Juraj Kucka'nın da bu gece kampa katılarak yarınki antrenmanda yer alması bekleniyor.