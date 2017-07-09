Trabzonspor'un Macaristan Kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin Telki kasabasında kampa yapan Trabzonspor'da, futbolcular günü izinli olarak geçirecek.



Macaristan'a 2 Temmuz akşamı gelen ve son 4 günde 10 antrenman yaparak tempoyu yükselten bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara izin verdi.



Karadeniz ekibi, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Yeni transfer Juraj Kucka'nın da bu gece kampa katılarak yarınki antrenmanda yer alması bekleniyor.