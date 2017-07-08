Trabzonspor'un Macaristan Kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.



Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanına tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı süren Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koştu.



Bordo-mavili futbolcular, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.



Trabzonspor'da futbolcular yarın kampın 7. gününde ilk kez izin yapacak. 10 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tekrar sürdürecek olan bordo-mavililerin antrenmanına yeni transfer Juraj Kucka'nın da katılması bekleniyor.



Bu arada 29 yaşına giren Uğur Demirok'un doğum günü, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.