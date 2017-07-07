Trabzonspor'un Macaristan Kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, 6. günde sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.



Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki Kasabası'nda konaklanılan otelin sahasında 07.00'de teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.



Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ve kaleci Esteban Alvarado'nun da gelmesiyle 24 kişilik kamp kadrosuna ulaşan bordo-mavililer, tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor.



Trabzonspor, bugün öğle ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü üç çalışmayla tamamlayacak.