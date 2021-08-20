Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin sahtelerini üreterek satan firmanın sahibine 10 ay hapis cezası
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Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin sahtelerini üreterek satan firmanın sahibine 10 ay hapis cezası

Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin sahtelerini üreterek satan firmanın sahibine 10 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzonspor Kulübü'nün tescilli markası TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan firma sahibi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün tescilli markası TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan firma sahibi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen ihbarlar ve tespitler doğrultusunda imitasyon ürün satışı gerçekleştirenlere yönelik yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmanın, Trabzonspor'dan aradıklarını beyan ederek taklit ürün satışı yapmaya çalıştığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, firma sahibi hakkında İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı aktarıldı.

Yargılama sonucunda firma sahibinin 10 ay hapis cezasına çarptırıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki kulübümüzün telefon veya ev, iş yeri ziyaretleri üzerinden forma, kaşkol gibi ürün satışı kesinlikle yoktur. Ayrıca, kulübümüz bünyesinde Trabzonspor Dergisi, Yavru Fırtına ve TS Club'a ait çağrı merkezlerinin dışında herhangi bir tele satış hattı bulunmamaktadır. 0212 9811967 ve 0850 5321967 telefon numaraları dışında sizleri arayarak kulübümüz adına satış gerçekleştirdiğini beyan edenleri Halkla İlişkiler Birimimize, 444 1967 numaralı hattan ihbar etmenizi önemle rica ederiz."

Açıklamada, telefon üzerinden taklit ürün satışı yapan diğer firmaların dava süreçlerinin ise devam ettiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin sahtelerini üreterek satan firmanın sahibine 10 ay hapis cezası - Haberler
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