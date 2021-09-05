Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı
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Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 54. yılı dolayısıyla taraftarların organize ettiği "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" etkinliği kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla düzenlendi.

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 54. yılı dolayısıyla taraftarların organize ettiği "Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak" etkinliği kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla düzenlendi.

"Gurbetçi Gençler" taraftar grubunun Sütlüce'de düzenlediği organizasyona bazı yöneticilerle beraber tekneyle gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk meşaleyi yakarak etkinliği başlattı. Daha sonra Haliç sahilinde binlerce taraftar meşale yakarken renkli görüntüler oluştu.

Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlamanın önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, aynı ciddiyetle yola devam edip şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu meşale şampiyonluğun habercisi olur. Her sene burada kutluyoruz. Her sene lige aynı coşku ve heyecanla başlıyoruz ama inşallah bu sene her şey çok daha farklı olacak. O sene bu sene olacak." diye konuştu.

Meşale etkinliğinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulan Ağaoğlu, Süper Lig'in 4. haftasında yapacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "Bu sene hedefimiz büyük. Mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. Onun için Galatasaray maçının diğer maçlardan farkı yok. Tüm rakiplerimize ve verdikleri mücadeleye saygı duyuyoruz. Her müsabakaya aynı ciddiyetle ve hassasiyetle hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Üçte 3 yapmamız benim için bir anlam ifade etmiyor. İyi başlangıç her zaman çok önemlidir ama nasıl başladığınızdan ziyade nasıl bitirdiğiniz daha da önemlidir. 7-8 aylık bir maraton var. Bütün maçlara aynı disiplinle hazırlanıp rakiplere saygıyı göz ardı etmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, açıklamalarının ardından Sütlüce sahilde kutlamalara katılan bordo-mavili taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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