Trabzonspor'un kanatları durdu
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Trabzonspor'un kanatları durdu

15.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:25
Trabzonspor'un kanatları durdu

Trabzonspor'un sağ ve sol kanattan hücum organizasyonlarını yönlendiren Ekuban ve Nwakaeme'nin düşüşleri sürüyor.

Trabzonspor'un sağ ve sol kanattan hücum organizasyonlarını yönlendiren Ekuban ve Nwakaeme'nin düşüşleri sürüyor. Ekuban 9, Nwakaeme ise 5 haftadır sessizliğini korurken, söz konusu haftalarda ise sadece 1 asist yapabildiler.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sağ ve sol kanattan hücum organizasyonlarını yönlendiren Ekuban ve Nwakaeme'de yaşanan düşüş bordo-mavili takıma gol yollarında sorun yaşatıyor. Karadeniz ekibinde 6'şar golle takımın en çok gol atan iki oyuncusu olan Ekuban 9, Nwakaeme ise 5 haftadır gol yollarında sessizliğe bürünmüş durumda. Ganalı oyuncu 9. haftalık dilimde ise sadece 1 asist yaparken, Nijeryalı oyuncu ise asist yapamadı.

Kanatlar durunca sıkıntı büyüdü

Trabzonspor, forvet hattına sezon başında Afobe ve Djaniny'yi kadrosuna kattı. İki oyuncu ise ligde oynanan 28 maçta toplam 8 gol atabildi. Djnaniy ve Afobe 4'er gol atarken, bordo-mavililer gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sezonun ilk yarısında Ekuban ve Nwakaeme hem hücum organizasyonlarına verdikleri katkı hem de attıkları 6'şer golle takıma bu süreçte katkı sağladılar. Süper Lig'in ikinci yarısında ise Ekuban, gol yollarında etkisiz kalırken, sadece 1 asist yapabildi. Nwakaeme ise ligin ikinci yarısında sadece Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncunun ise ligin ikinci yarısında asistti bulunmuyor.

Savunmadaki başarı hücuma yansımadı

Trabzonspor'da savunmada elde edilen başarı henüz hücum hattına yansımadı. Savunma organizasyonlarını büyük oranda çözen bordo-mavililer hücum planlamaları üzerinde çalışmalarını yürütürken henüz sonuç almakta sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Süper Lig'de 29 maçta kalesinde 29 gol gören Karadeniz temsilcisi, lider Beşiktaş ile ile birlikte en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda. Buna karşın Trabzonspor, 29 maçta 35 kez gol sevinci yaşadı. Maç başı 1,0 gol ortalaması tutturabilen Karadeniz ekibi savunmadaki duruşunu hücum hattına yansıtamadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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