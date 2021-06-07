Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler evlendi
Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile hayatını birleştirdi.
Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile hayatını birleştirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başarılı kalecimiz Erce Kardeşler dünya evine girdi. Bursa'da düzenlenen nikah töreniyle hayatını Gözde Yalavaç ile birleştiren oyuncumuza ve eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk