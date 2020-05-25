Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi TRABZONSPOR iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

TRABZONSPOR iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar'la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. Kaynak: DHA