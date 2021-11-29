Trabzonspor'un hedefi rekorunu kırmak

Süper Lig'de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı. Bordo mavililer, Adana Demirspor maçından da 3 puanla ayrılarak kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.

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