Trabzonspor'un Hatay Deplasmanından Perde Arkası Görüntüleri
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Trabzonspor'un Hatay Deplasmanından Perde Arkası Görüntüleri

24.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:17

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Vitor Hugo kaydetti. İşte deplasmandan perde arkası görüntüleri.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Vitor Hugo kaydetti. İşte deplasmandan perde arkası görüntüleri.

Trabzonspor'un Hatay Deplasmanından Perde Arkası Görüntüleri

Kaynak: Dugout

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