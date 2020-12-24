Trabzonspor'un Hatay Deplasmanından Perde Arkası Görüntüleri
24.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:17
Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Vitor Hugo kaydetti. İşte deplasmandan perde arkası görüntüleri.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Vitor Hugo kaydetti. İşte deplasmandan perde arkası görüntüleri.
Kaynak: Dugout