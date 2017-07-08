Trabzonspor'un Gözdesi Canlı Yayında Açıkladı

Werder Bremen'in kaptanı ortasaha oyuncusu Junuzovic, NDR radyoda Lou Richter'in sorularını yanıtladı.



JUNUZOVİC, 'TAKIMLAR GÖRÜŞÜYOR, NELER OLACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'



Alman gazetecinin 'Trabzonspor seni istiyor mu? Son durum nedir' sorusu üzerine Junuzovic, "Sanıyorum o takım ile ilgili bahsediyoruz. Buraya geldiler ve benimle ilgilendiklerini ilettiler. Kulüpler kendi aralarında bir görüşme yaptığını biliyorum. Benimle ilgilendiklerinden haberim oldu. Ancak tekrar söylüyorum. Werder Bremen'deyim. 1 yıl daha sözleşmem var. Bundan sonra bütün ipler kulüplerde bunu söyleyebilirim. Ben burada olmaya odaklandım. Profesyonellik olmak bunu gerektiriyor. Kulüplerin neler görüştüğü önemli bunun üzerinde konuşmak gerekiyor. Gidip gitmeyeceğim konusu burada çok speküle ediliyor. Buraya gelerek benimle ilgilendiklerini bildirdiler. Ama bu kadar büyütülmemesinin nedeni yok bazen bu konularda sessiz kalmak gerekiyor. Doğru ve gerçekçi olmak gerekiyor. Duyumlar üzerinden speküle edilmemesi gerkeiyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama ben halen Werder'deyim. 1 yıl daha sözleşmem var. Burada yeni sezonda oynamak için odaklandım. Gördüğünüz gibi buradayım ve takımım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.



BAUMAN, "WERDER BREMEN'DE KALMASINI İSTİYORUZ"



Trabzonspor'un Junuzovic ile ilgilenmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Bauman, "Öncellikle bunun güzel bir duygu olduğunu söylemek istiyorum Başka kulüplerin oyuncularımız ile ilgillendiğini görmek güzel birşey. Bu gösteriyorki iyi oyuncularımız var. Alex ile takım ile birlikte güzel çalışmalar yapıldığını göstergesi. Takımların ilgili olmas güzel. Ama bizimde sportif hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmek için iyi bir takıma ihtiyacımız var. Şimdiye kadar birçok oyuncu gönderdik veya kaybettik. Yeni bir kaç tane daha iyi oyuncularımız var takım gücümüzü kaybettirmeyecek. Bu hedefler doğrultusunda tabii kaptanımız da var. Sadece bu sezon için değil gelecek sezonlarda Werder Bremen'de kalmasını istiyoruz"



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