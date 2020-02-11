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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

11.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:30
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Hukuk Müşavirliğinin toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Süper Lig'deki maçında kırmızı kart gören Sörloth'un tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un da Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'la, MKE Ankaragücü'nün kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile kulüp yöneticisi Tamer Açar'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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