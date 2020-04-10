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Trabzonspor, Norveç, Spor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

10.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:00
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Sörloth, evinin mutfak bölümünde yemek yaptı.

"Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşılan videoda, golcü futbolcu, Norveç'te geleneksel olarak cuma günleri yapılan "Tacos" yemeğini hazırladı.

Sörloth, temizliğin önemine dikkati çekerek, yemek yapmaya başlamadan önce en az 20 saniye elleri yıkamak gerektiğini vurguladı.

Futbol kariyerinde yaşadığı ülkelere göre yemek yapmayı tercih ettiğini anlatan Sörloth, Londra'da sürekli restoranlarda yemek yediğini, Danimarka'da ise yemekleri devamlı kendisinin yaptığını aktardı.

Kız arkadaşıyla birlikte yemek yapmayı sevdiklerini söyleyen Sörloth, yemek programlarını da takip ettiğini kaydetti. Yemek yaparken kişisel temizliğin yanı sıra mutfak temizliğine de önem verdiğini dile getiren Sörloth, temiz mutfağı sevdiğini belirtti.

Alexander Sörloth, yaptığı yemeğin ardından bordo-mavili takımın genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan'a çağrıda bulunarak, "Serkan'dan geleneksel bir Türk yemeği görmek istiyorum. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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