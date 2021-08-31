Trabzonspor'un Giresun Deplasmanının Perde Arkası
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Çotanak Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti. Fırtına bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Çotanak Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti. Fırtına bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
Kaynak: Dugout