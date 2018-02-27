Trabzonspor'un En Değerli Futbolcusu Yusuf Yazıcı Oldu

Spor Toto Süper Lig'de arzuladığı sıralamanın bir hayli gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor'da, genç oyuncular Avrupa piyasasında ağabeylerini geçti. Transfermarkt verilerine göre, takımın en pahalı isimlerinin başında 7 milyon 500 bin Euro (34 milyon 983 bin TL) ile 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı geliyor. Bu ismi ise 6 milyon Euro ile (27 milyon 981 bin TL) ile 23 yaşındaki Okay Yokuşlu takip etti. 18 yaşındaki Abdulkadir Ömür'ün değeri de 4 milyon Euro (18 milyon 657 bin TL). Bordo-mavili takımda bu 3 futbolcu değerlerini yükseltirken, diğer oyuncuların bazıları mevcut değerlerini korurken, değer kaybı yaşayan isimler de oldu.

ONUR KIVRAK DEĞER KAYBEDİYOR

Trabzonspor'da değer kaybı yaşan oyuncular arasında bordo-mavililerin uzun yıllardır kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak da yer alıyor. Tecrübeli eldivenin 5 milyon Euro olan değeri 4 milyon Euro'ya (18 milyon 657 bin TL) geriledi. Önemli kayıp yaşayan diğer bir futbolcu ise Kucka. Tecrübeli futbolcunun 7 milyon Euro olan piyasa değeri 4 milyon 500 bin Euro'ya (20 milyon 982 bin TL) kadar düştü. Karadeniz ekibinin diğer önemli ismi Jose Sosa da değer kaybeden oyuncular arasında yer aldı. Takıma katıldığı dönemde 5 milyon Euro değeri olan Arjantinli orta sahanın şimdiki fiyatı ise 3 milyon 500 bin Euro (16 milyon 319 bin TL). Beşiktaş'ta Trabzonspor'a geldiği dönemde piyasa değeri 3 milyon 750 bin Euro Olcay Şahan, 2 milyon 500 bin Euro'ya (11 milyon 650 bin TL) geriledi.

Bero'nun 2 milyon 500 bin Euro olan değeri, 2 milyon Euro'ya (9 milyon 319 bin TL), Castillo 2 milyon 500 bin Euro'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya (8 milyon 154 bin TL), Rodallega'nın ise 2 milyon 200 bin Euro olan fiyatı 1 milyon 500 bin Euro'ya kadar (6 milyon 989 bin TL) düştü.

UĞUR DEMİROK DA DEĞER KAYBETTİ

Savunma oyuncusu Uğur Demirok'ta önemli düşüş yaşayanlardan. Tecrübeli futbolcunun 3 milyon Euro olan değeri de 1 milyon 500 bin Euro'ya (6 milyon 989 bin TL) geriledi.

Değer kaybeden diğer futbolcular şöyle:

N'Doye: 1 milyon 400 bin Euro (6 milyon 523 bin TL)

Hubocan: 1 milyon 500 bin Euro'dan 1 milyon 200 bin Euro'ya (5 milyon 593 bin TL)

Estaban: 1 milyon 300 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya (3 milyon 496 bin TL)

Novak: 1 milyon Euro'dan 700 bin Euro'ya (3 milyon 262 bin TL)

Kamil Ahmet Çörekçi: 1 milyon Euro'dan 700 bin Euro (3 milyon 262 bin TL)

Batuhan Artaslan: 700 bin Euro'dan 450 bin Euro'ya (2 milyon TL)

Durica: 350 bin Euro'dan 250 bin Euro'ya (1 milyon 165 bin TL)

DEĞERİNİ KORUYANLAR

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, değerini koruyan isimler arasında ilk sırada yer aldı. Başarılı futbolcu, 3 milyon 500 bin Euro (16 milyon 309 bin TL) olan değerini korudu. Onazi'nin piyasa değeri de 4 milyon Euro'da (18 milyon 657 bin TL) kaldı. 1 milyon 500 bin Euro ile (6 milyon 989 TL) Pereira ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mustafa Akbaş da 800 bin Euro (3 milyon 727 bin TL) olan değerini koruyan isimler arasında yer aldı.