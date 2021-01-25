Trabzonspor'un, Gençlerbirliği Deplasmanının Perde Arkası
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Trabzonspor'un, Gençlerbirliği Deplasmanının Perde Arkası

25.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:18

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Djaniny ve Ekuban'dan geldi.. Gelin Trabzonspor'un Ankara yolculuğuna göz atalım.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Djaniny ve Ekuban'dan geldi.. Gelin Trabzonspor'un Ankara yolculuğuna göz atalım.

Trabzonspor'un, Gençlerbirliği Deplasmanının Perde Arkası

Kaynak: Dugout

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