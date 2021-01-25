Trabzonspor'un, Gençlerbirliği Deplasmanının Perde Arkası

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Djaniny ve Ekuban'dan geldi.. Gelin Trabzonspor'un Ankara yolculuğuna göz atalım.