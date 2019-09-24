Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür "Altın Çocuk"ta ilk 40'a kaldı

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.

24.09.2019 23:15
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.


Ödül için Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu ekiplerde top koşturan 100 isim yarışıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.