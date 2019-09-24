Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür "Altın Çocuk"ta ilk 40'a kaldı
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.
24.09.2019 23:15
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.
Ödül için Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu ekiplerde top koşturan 100 isim yarışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com