Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un hafta sonu sahasında konuk edeceği Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwkaame olacak.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un hafta sonu sahasında konuk edeceği Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwkaame olacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında 1'er gol attı.

Nwakaeme, Galatasaray'a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı
Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
Galatasaray, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son an meselesi
Galatasaray, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son an meselesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Şensoy Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Diego Umut Meraş Çağdaş Atan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:13:11. #1.14#

title