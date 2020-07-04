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Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
04.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:22

Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, kasık sakatlığı geçiren Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Parmak kadroya dahil edildi.

Hafta içi çalışmaların büyük bölümünde koşu yapan ancak son taktik çalışmaya katılan üç oyuncunun Galatasaray maçında forma giymeleri bekleniyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalıları Majid Hosseini, Joao Pereira'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Mesias, Manuel da Casto, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Hakan Yeşil, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılınç

Trabzonspor, bu akşam uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA

Manşet

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