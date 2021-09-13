Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 117 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 37 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, geçen sezon 35 maçta 7 gol, bu sezon da 8 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 maçta 34 maçta 7 gol, bu sezon da 4 maçta 4 gol attı.

En golcü başlangıcını yaptı

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı.

Ligdeki 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 15 haftada 4 gol, 2019-2020 sezonunda 14 haftada 4 gol, 2020-2021 sezonunda 16 haftada 4 gol, bu sezon ise 4 haftada 4 gol kaydetti.

45 sezon sonraki başarı

Nwakaeme, bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu olmayı başardı.

Karadeniz ekibinde 1976-77 sezonunda Necmi Perekli, ilk 6 maçta da gol atarak 8 golle bu alanda en iyi başlangıcı yapmıştı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı

Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı

 Birbirinin kopyası iki maçın ardından Galatasaray taraftarı çıldırdı! Hedefte Fatih Terim var

Birbirinin kopyası iki maçın ardından Galatasaray taraftarı çıldırdı! Hedefte Fatih Terim var

 Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı

Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Marcao Mergim Berisha Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Varank Zabihullah Mücahid Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:28:09. #1.11#