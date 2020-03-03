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Trabzonspor'un Finale Çıkacağına İnancı Tam!

Trabzonspor ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor ev sahipliğinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, seyirci avantajıyla hata yapmak istemezken, konuk ekip Fenerbahçe ligde yaşanan kötü gidişatı kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor.

03.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21

ile Ziraat yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor ev sahipliğinde Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, seyirci avantajıyla hata yapmak istemezken, konuk ekip Fenerbahçe ligde yaşanan kötü gidişatı kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor.

Kaynak: Dugout

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