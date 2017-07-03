Trabzonspor'un FIFA'ya Yaptığı Başvuru

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuruya ilişkin, "Buradan çıkacak sonuçla Trabzonsporumuzun alnının akıyla kazandığı şampiyonluğun, kupasının ve tüm haklarının tarafımıza verileceğine olan ümidim tamdır." değerlendirmesini yaptı.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Temmuz tarihinin, "bordo-mavili takımın 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun çalındığının ortaya çıkmasının yıl dönümü" olduğunu ifade etti.



UEFA'nın, 2010-2011 sezonun ardından Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını verdiğini anımsatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını vererek ilan etmişken kupasının verilmemesi şampiyonluğunun çalındığının delilidir. UEFA ve CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararlarını vermiş, şampiyonu belirlemiştir. Bu konuda dünya spor kamuoyunun kararı nettir. Bunu bir kez daha vurguluyoruz, 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'dur. 2010-2011 şampiyonluğunun TFF'ce tescil edilmemesi ile milyonlarca lira zarar eden, futbol takımı darbe yiyen Trabzonsporumuz haklılığını tüm dünyada ispat ettiği gibi, haklarını da geri alacaktır."



Gümrükçüoğlu, şike soruşturmasında son durak olan FIFA başvurusunun kulüp yetkilileri tarafından yapıldığına da değinerek, "Buradan çıkacak sonuçla Trabzonsporumuzun alnının akıyla kazandığı şampiyonluğun, kupasının ve tüm haklarının tarafımıza verileceğine olan ümidim tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzonsporumuza ve tüm kulüplerimize başarılar dilerken, sadece hak edenlerin kazanması temennisiyle spor kamuoyuna saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.