Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Süper Ligin 13. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin biletleri satışa çıktı.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 25 Kasım 2018 Pazar günü 19.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.
YORUMLAR (5)
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oyna dik oyna kollar çıbık olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenerden rahat bir galibiyet bekliyorum maç skoru trabzon 1 fener 5Cevap Yaz 7 6 Yayından KaldırHOROZ: cüş dostum okadarda değil2 Yayından KaldırCAKMA ALEX: yavass1 2 Yayından KaldırHAYDAR: berebere kaldık hepsi birden saldırdı dediğin oluesa toplu katliam olur dostum2 Yayından Kaldır