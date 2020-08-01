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Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.

Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth
01.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:10

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.

Bordo-mavili takımda 2019-2020 sezonunda 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Söz konusu futbolcular arasında Alexander Sörloth, 34 haftanın tamamında oynayıp, 2 bin 990 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı.

Norveçli futbolcunun ardından, 33 maçta 2 bin 891 dakika süre alan kaleci Uğurcan Çakır geldi. Bu oyuncuyu ise 30 maçta 2 bin 641 dakikayla Novak, 29 maçta 2 bin 519 dakikayla da Arjantinli kaptan Jose Sosa takip etti.

5 kırmızı, 70 sarı kart

Trabzonsporlu oyuncular, sezonu toplam 5 kırmızı ve 70 sarı kart görerek kapattı.

Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Majid Hosseini ve Guilherme, bordo-mavili takımda kırmızı kart gören isimler olurken, Arjantinli oyuncular Josa Sosa ve Gaston Campi ise 8'er sarı kartla ön plana çıktı.

Golcüler sıralaması

Trabzonspor'un en skorer futbolcusu, rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışını da zirvede bitiren Alexander Sörloth oldu.

Bu futbolcuyu 11 golle Anthony Nwakaeme, 9 golle Jose Sosa, 7 golle de Filip Novak izledi.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Trabzonspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Sarı kart Kırmızı kartGol
Alexander Sörloth 34 2990 2 1 24
Uğurcan Çakır 33 2891 5 - -
Filip Novak 30 2641 3 -7
Jose Sosa 292519 8 -9
Joao Pereira 282507 4 -1
Anthony Nwakaeme 292255 3 -11
Hüseyin Türkmen 27 2118 2 - -
Gaston Campi 24 2052 8 - -
Abdulkadir Parmak 27 1839 2 1 1
Obi Mikel 19 1483 5 1 -
Caleb Ekuban 221392 3 - 5
Badou Ndiaye 17 1171 2 - 1
Kamil Ahmet Çörekçi 17 1166 3 - -
Majid Hosseini 16 1119 3 11
Abdülkadir Ömür 14 1055 2 -3
Manuel da Costa 11828 5 -1
Yusuf Sarı 14693 4 -3
Guilherme 14664 1 1 -
Daniel Sturridge 11521 1- 4
Doğan Erdoğan 20471 1- -
Donis Avdijaj 8239 1 -1
Serkan Asan 7238 1 - -
İvanildo Fernandes 3224 - - -
Erce Kardeşler 3169 - - -
Bilal Başacıkoğlu 7 77 - - -
Koray Kılınç 5 69 1 - -
Ahmet Canbaz 4 68 - - -
Abdurrahim Dursun 1 38- - -
Fıratcan Üzüm 3 21 - - -
Cafer Tosun 2 17 - - -

Kaynak: AA

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