Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı

22.10.2019 10:24

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan'ın vefatının altıncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Trabzonspor'un efsane futbolcularından Kadir Özcan'ın, ölümünün altıncı yılında rahmetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kadir Özcan'ın 21 Haziran 1952'de Akçaabat'ta dünyaya geldiği aktarılarak, şunları kaydetti:

"Altyapısında futbola başladığı Trabzonspor'da 1972-1978 tarihleri arasında A takımda yer aldı. 1970'li yıllara damgasını vuran kadroda savunma oyuncusu olarak görev yapan Özcan lig şampiyonluklarında, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarının kazanılmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor'un ardından Zonguldakspor ve Galatasaray'da da forma giyen Özcan, 5 defa A milli formayı terletti. Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından çeşitli Anadolu kulüplerini çalıştıran Kadir Özcan kulübümüzde de kısa bir süre yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Son olarak 1461 Trabzon'da teknik direktör olarak görev yapan Özcan, 2013 yılının 22 Ekim günü hayata veda etti. Vefatının ardından Kadir Özcan'ın ismi Trabzonspor Gençlik Geliştirme Merkezi'ne verilerek ölümsüzleştirildi."

Açıklamada, Kadir Özcan için bugün saat 14.00'de Akçaabat Dürbinar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında anma töreni düzenleneceği de kaydedildi.

Kaynak: AA