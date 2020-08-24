Trabzonspor'un 'Efsane' forması!
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği forma tanıtımını sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle yaptı. Trabzonspor'un geçmişten günümüze kulüp tarihine geçmiş isimlerden ilham alınarak tasarlanan 'Efsane' formalar taraftarın beğenisine sunuldu.
24.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:11
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği forma tanıtımını sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle yaptı. Trabzonspor'un geçmişten günümüze kulüp tarihine geçmiş isimlerden ilham alınarak tasarlanan 'Efsane' formalar taraftarın beğenisine sunuldu.
Kaynak: Dugout