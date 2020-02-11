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Trabzonspor'un dörtlüsü, 10 takımı geçti!

Bu dörtlü, ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı.

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Trabzonspor'un dörtlüsü, 10 takımı geçti!

Bu dörtlü, ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı. Geride kalan 21 haftada FK (31), (30), (28), Göztepe (25), Kayserispor (21), Denizlispor (21), Rizespor (21), Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), Konyaspor (16) bordo mavili dört futbolcu kadar gol atamadı.


Öte yandan Trabzonspor, kupada perşembe günü oynayacağı Erzurum maçının hazırlıklarına dün salonda yaptığı antrenmanla başladı.


Kaynak: Hürriyet

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