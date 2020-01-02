Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu

02.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:18

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor'da, devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Karadeniz ekibi, Antalya kampında Partizan Tiran (Arnavutluk) ve Bursaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA