Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu
Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor'da, devre arası kamp programı belli oldu.
Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor'da, devre arası kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Karadeniz ekibi, Antalya kampında Partizan Tiran (Arnavutluk) ve Bursaspor ile hazırlık maçları oynayacak.