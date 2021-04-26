Trabzonspor'un bileği deplasmanda bükülmüyor
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Trabzonspor'un bileği deplasmanda bükülmüyor

Trabzonspor'un bileği deplasmanda bükülmüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig tarihinin en uzun süreli dış saha yenilmezlik rekorunu kıran Trabzonspor, son 4 maçtır galip gelemediği deplasmanda Göztepe'yi yenerek üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig tarihinin en uzun süreli dış saha yenilmezlik rekorunu kıran Trabzonspor, son 4 maçtır galip gelemediği deplasmanda Göztepe'yi yenerek üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en uzun süreli yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Dış sahada oynadığı son maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu alandaki yenilmezlik serisini 15 mücadeleye çıkardı. Ligde 5 maçlık beraberlik serisini Fatih Karagümrük karşısında sonlandıran bordo-mavililer, dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisini ise Göztepe karşısında bitirmenin peşinde.

Dış sahada tek yenilgisi var

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde etti. 26 gol atıp filelerinde 22 gole engel olamadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmiyor

Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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