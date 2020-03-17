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Trabzonspor, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor!

Süper Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında sergilediği performansı geride bıraktı.

17.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:49
Trabzonspor'un bileği bükülmüyor!

Süper Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında sergilediği performansı geride bıraktı. İlk yarının 9 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 16 puan yazdıran bordo-mavililer, ikinci yarının geride kalan 9 haftalık bölümünde ise 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve ligin ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı müsabakalara göre daha iyi performans sergiledi.


LİGDE 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR


Özellikle ikinci devre yakaladığı çıkış ile zirve koltuğuna da yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında da yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Trabzonspor, yakaladığı bu çıkış ile ayrıca ligde devam eden en uzun puan serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.


SORLOTH 4 MAÇTIR GOLE HASRET


Bu arada, 19 golle Süper Ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alan, Trabzonspor forması ile bu sezon toplamda forma giydiği 39 maçta 25 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir katkı sağlayan forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ligde çıktığı son 4 maçta ise gol kaydedemedi. Son olarak ligin 23üncü haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı 2 golle takımının bu maçtan puanla ayrılmasında önemli katkısı bulunan Norveçli golcü, sonraki periyotta 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor, 1-1 biten Gaziantep FK, 3-1 kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor ve 1-1 biten Medipol Başakşehir karşılaşmalarında rakip fileleri boş geçti. Sörloth, bu 4 maçlık periyotta sadece 1 asist ile skora katkı verdi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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