Trabzonspor'un Beşiktaş Deplasmanı Hikayesi - Haberler Spor
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Trabzonspor'un Beşiktaş Deplasmanı Hikayesi

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un deplasman yolculuğuna göz atın.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaşİstanbul'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un deplasman yolculuğuna göz atın.

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