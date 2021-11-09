Trabzonspor'un Beşiktaş Deplasmanı Hikayesi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un deplasman yolculuğuna göz atın.

Sizce #Beşiktaş , #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz?