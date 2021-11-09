Trabzonspor'un Beşiktaş Deplasmanı Hikayesi
Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un deplasman yolculuğuna göz atın.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un deplasman yolculuğuna göz atın.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
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Dugout - Spor Haberleri
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