Trabzonspor'un Başakşehir Deplasmanının Perde Arkası
22.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:21
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i deplasmanda tek golle devirdi. 78. dakikada oyuna giren Yusuf Sarı, 79. dakikadaki golüyle sonucu belirledi. Gelin maçın perde arkasına göz atalım.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i deplasmanda tek golle devirdi. 78. dakikada oyuna giren Yusuf Sarı, 79. dakikadaki golüyle sonucu belirledi. Gelin maçın perde arkasına göz atalım.
Kaynak: Dugout