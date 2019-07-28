Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kamp yaptığı Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Linz kentinde kamp yapan bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Parma ile oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer futbolcuların ise sprint ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadığı belirtildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı için izin verilen ve kampa geç katılan Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın da takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Ganalı oyuncunun, yarın İtalya'nın Verona takımı ile oynanacak hazırlık maçında görev alabileceği öğrenildi.

Verona maçı kamp yapılan sahada

Trabzonspor'un yarınki Verona maçının bordo-mavili takımın kamp yaptığı Bad Zell kasabasında oynanacağı belirtildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği sahada yapılacak karşılaşmanın, TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA