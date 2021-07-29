Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.