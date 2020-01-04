Haberler » Spor » Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak - Spor

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak.

04.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:14
Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak

Trabzonspor'un kampı yarın başlayacak.

Bordo-mavili takım, yarın Antalya 'te toplandıktan sonra 11 Ocak Cumartesi gününe kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

İlk çalışmasını yarın akşam yapacak Karadeniz ekibi, kampta Partizan Tiran (Arnavutluk) ve Bursaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler