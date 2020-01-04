04.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:14

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak.

Bordo-mavili takım, yarın Antalya Belek'te toplandıktan sonra 11 Ocak Cumartesi gününe kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

İlk çalışmasını yarın akşam yapacak Karadeniz ekibi, kampta Partizan Tiran (Arnavutluk) ve Bursaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA