Trabzonspor'un Altay Deplasmanı'nın Perde Arkası
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle 2-1 yendi. Altay'ın tek golünü penaltıdan Leandrinho attı. İşte maçın perde arkası.
05.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:13
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle 2-1 yendi. Altay'ın tek golünü penaltıdan Leandrinho attı. İşte maçın perde arkası.
Kaynak: Dugout
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