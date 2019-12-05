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Trabzonspor'un Altay Deplasmanı'nın Perde Arkası

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle 2-1 yendi. Altay'ın tek golünü penaltıdan Leandrinho attı. İşte maçın perde arkası.

05.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:13

, Ziraat 5. Tur ilk maçında deplasmanda 'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle 2-1 yendi. Altay'ın tek golünü penaltıdan Leandrinho attı. İşte maçın perde arkası.

Kaynak: Dugout

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