Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasketi, Seyfettin Selim satın aldı

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından imzalanmış olarak 61 bin liradan satışa çıkarılan lisanslı kasket, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından alındı.

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından imzalanmış olarak 61 bin liradan satışa çıkarılan lisanslı kasket, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından alındı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin liradan satışa çıkarılan kasketimiz, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında dün satışa sunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk