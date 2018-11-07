Trabzonspor'un 500 Bin Lira Ceza Verdiği ve 'Kamuoyundan Özür Dileyecek' Dediği Burak'tan Ses Seda Yok
Trabzonspor'un Burak Yılmaz için 'kamuoyundan özür dileyecek' açıklamasının üzerinden bir günden fazla geçmesine rağmen yıldız golcüden henüz bir açıklama gelmedi.
Burak Yılmaz'ın taraftarlar ile arasında yaşadığı gerginlik, Trabzonspor'da bir krize neden oldu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu ancak resmi internet sitesindeki bir ifade kafaları karıştırdı.
Trabzonspor'un Burak Yılmaz için yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.
"BURAK YILMAZ'IN ÖZÜRDEN HABERİ YOK" İDDİASI
Öte yandan Trabzonspor'un "özür" ile ilgili açıklamasının ardından oluşan beklentiye rağmen yıldız golcünün metinden bir bilgisinin olmadığı ve özür konusunda yönetimle kendisinin ya da menajerinin bir görüşmede bulunmadığı iddia edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz ile ilgili açıklamasında bir özür beklentileri olduğunu söyleyerek, "Şimdilik "kadro dışı" kararımız yok. Burak Yılmaz'dan da özür dilemesini istedik" açıklamasını yapmıştı.
(Sporx)
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Bu adami yetistirenler, Federasyon, ts ozur dilemeli ulkeden. Biz boyle saygisiz ,teknik kabiliyetsiz, bir futbolcu yetistirdik , futbolseverlerden ozur dileriz demeliler. SIZE BIR SORU. ayna size nasil oldugunuzu gostermese siz nerden goreceksiniz kendinizi. Ayna burakin buralara gelisini saglayanlardirCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sİzden bedavaya alalım da aklınız başınıza gelsin :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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bu adam Arda nin kankasi, bana arkadasini soyle sana kim oldugunu soyleyeyim demisler.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır