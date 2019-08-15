Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

15.08.2019 23:35

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve play-off turuna kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 78. dakikada Kanga'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topu alan Hlozek'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1 90.dakikada gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdülkadir Ömür'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi. 91. dakikada Nwakaeme'nin çalımlarla ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü. 90+4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Sosa'nın Mandjeck'in düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. 90+6. dakikada rakibin Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği dakikalarda, Pereira'nın pasında topla buluşan Novak, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Medical Park Hakemler: Jakop Kehlet xxx, Lars Hummelgaard xxx, Heine Sqrensen xxx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx (Doğan Erdoğan dk. 84 ?), Sosa xx, Abdülkadir Ömür xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Sörloth xx (Obi Mikel dk. 77 x) Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Yusuf Sarı, Avdijaj Teknik Direktör: Ünal Karaman Sparta Prag: Nita x, Sacek x, Radakovic x (Kozak dk. 67 x), Costa x (Hancko dk.60 x) Hanousek x, Kanga x, Krejci x, Hlozek x, Hasek x (Mandjeck dk. 76 x), Plavsic x, Tetteh x Yedekler: Heca, Semah Kaya, Travnik, Kralsson Teknik Direktör: Vaclav Jilek Goller: Sörloth (dk. 11), Novak (dk. 90+6) (Trabzonspor), Hlozek (dk. 78) (Sparta Prag) Kırmızı kart: Plavsic (dk. 88) Sarı kartlar: Krejci (Sparta Praf), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA