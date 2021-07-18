Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı
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Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı

Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonzpor, üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonzpor, üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30'da yapılan antrenmana birinci ve ikinci etap çalışmalarında izinli olduğu için yer alamayan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı
Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı
Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı
Trabzonspor üçüncü etap çalışmalarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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