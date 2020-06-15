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Trabzonspor'u, taraftarlar İstanbul'a uğurladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'u, taraftarlar İstanbul'a uğurladı
15.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:15

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kafileyi İstanbul'a coşkulu bir taraftar grubu uğurladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer daha sonra Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İstanbul'a hareket etti.

Sosa kadroda

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'a giden kafilede takım kaptanı Jose Sosa da yer aldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçı kafilesinde yer alan Sosa, bu karşılaşmada forma giyememişti. Bordo-mavili kafilede; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Hosseini, da Costa, Messias, Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban ve Koray Kılınç yer aldı.

Taraftarlar uğurladı

Trabzonspor'un yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası rövanşında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili takımı İstanbul'a hareket etmeden önce taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden uğurladı. Meşaleler yakan bordo-mavili taraftarlar takımlarına moral verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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