Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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