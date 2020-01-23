Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

23.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:14

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Kemal Yılmaz (xx), Kerem Ersoy (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xxx) (Dk. 66 Hüseyin x), Zeki (xx) (Dk. 56 Lopes x), Muhammet (xxx), Mbamba (xx), Sedat (xxx), Onazi (xx) (Dk. 56 Murawski x), Sackey (xx), Sacko (xx) (Dk. 91 Alihan x), Recep (xxx), Olcay (xx), Estupinan (xxx)TRABZONSPOR: Erce (xxx), Hüseyin (xxx), Hosseini (x), Serkan (x) (Dk. 77 Pereira xx), Novak (xx), Mikel (x) (Dk. 89 Doğan x), Ndiaye (xxx), Yusuf (x) (Dk. 105+2 Kamil), Abdulkadir Parmak (x) (Dk. 46 Sosa x), Nwakaeme (x), Sörloth (xx)GOLLER: Dk. 14 Estupinan, Dk. 23 Recep (Denizlispor)?KIRMIZI KART: Dk. 94 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 120 Muhammet (Denizlispor)SARI KARTLAR: Zeki, Muhammet, Olcay (Denizlispor) - Abdulkadir Parmak, Yusuf, Doğan, Nwakaeme (Trabzonspor)PENALTILAR: Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan (Trabzonspor) - Estupinan, Recep (Denizlispor)

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililer son 16 turu ilk maçında evinde 2-0 yendiği Yukatel Denizlispor'a deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve Trabzonspor rakibini seri penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek eledi. Ev sahibi Denizlispor 14'te Estupinan ve 23'te Recep'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor'da Sörloth 51'inci dakikada penaltı atışında yararlanamadı ve 90 dakika 2-0 yeşil-siyahlıların üstünlüğü ile sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi. Konuk takım, 94'te Nwakaeme'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Denizlispor'da da Muhammet 120'de kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi, penaltı atışlarına geçildi. Trabzonspor'da Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu. Ege ekibinde ise Estupinan ve Recep fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes penaltıyı kaçırdı.14'üncü dakikada Denizlispor maçta öne geçti. Trabzonsporlu Nwakaeme'nin yaptığı hatalı pasla topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-023'üncü dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-0 28'inci dakikada Abdülkadir'in ortasına ceza sahasında Sörloth'un yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan kornere çeldi. 40'ıncı dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş kaleci Tolgahan güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 41'inci dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda, Hosseini ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Top, az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sörloth'un Muhammet'in müdahalesiyle yerde kalması sonucu maçın hakemi penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada Sörloth'un kullandığı penaltı atışında kaleci Tolgahan gole izin vermedi.62'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunu kaleci Tolgahan kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.83'üncü dakikada Recep'in pasında Olcay'ın yerden sert şutu az farkla auta gitti.85'inci dakikada Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Estupinan'ın ceza sahası içindeki dokunuşunu kaleci Erce kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 90+6'ncı dakikada Denizlispor Sedat'la kullandığı kornerde ceza sahası içinde Estupinan'ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Denizlispor'un üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.94'üncü dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde ikili mücadele sonucunda Nwakaeme yere düştü. Hakem, Nwakaeme'ye kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Nwakaeme, hakeme itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.117'nci dakikada Denizlispor üçüncü gole çok yaklaştı. Estupinan'ın kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce topu son anda köşeden kornere çeldi.120'nci dakikada Denizlispor da 10 kişi kaldı. Sörloth'a faul yapan Muhammet ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve seri penaltılar sonucu turlayan taraf Trabzonspor oldu.

Kaynak: DHA

- İzmir